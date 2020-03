Lavanda – 20 de utilizări și curiozități uimitoare ale acestei plante miraculoase Lavanda este cunoscuta din cele mai vechi timpuri pentru proprietațile terapeutice și beneficiile aduse sanatații. In plus, levanțica este un odorizant natural puternic ce ține insectele la distanța. Numita și levanțica sau lavandula angustifolia, așa cum este denumirea științifica, lavanda este originara din regiunea mediteraneeana și poate atinge inaltimea de 30-60 cm. Florile de lavanda sunt cunoscute atat pentru frumusețea și parfumul lor, dar și pentru proprietațile și benficiile lor. Lavanda – proprietați, beneficii și utilizari Florile de lavanda sunt utilizate de cele mai multe ori ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ridurile din jurul gurii apar destul de timpuriu pentru ca pielea din aceasta zona este mult mai sensibila decat in alte parți ale feței, drept pentru care semnele imbatranirii sunt vizibile mult mai rapid. Fiind expusa permanent la razele solare, toxine și alți factori agresivi, pielea sufera o pierdere…

- Lasand gluma deoparte, Ziua Indragostitilor ne inspira in fiecare an sa inventam modalitati unice si intime de a intari legaturile dintre noi si persoana iubita. In acest an, poti sarbatori Ziua Indragostitilor intorcandu-te in pat cu micul dejun. Scriitorul Alan D. Wolfelt a spus odata: „mancarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la legea care elimina pensiile de serviciu ale magistratilor, adoptata de Camera Deputatilor. Potrivit unui comunicat al Instantei Supreme, decizia a fost luata de Sectiile Unite in prezenta…

- Fostul ministru al Sanatații Florian Bodog atrage atenția ca, odata ce spitalele private vor putea accesa oricand bani din programele de sanatate, atunci finanțarea spitalelor publice va fi redusa. Acesta intreaba Guvernul Orban din ce bani vor mai fi platiți medicii care lucreaza la stat.„Ceea…

- Gabriela Cuneva a fost numita, astazi, secretar de stat la ministerul Finantelor. Anuntul a fost facut la prima sedinta de Guvern din acest an. Premierul Ion Chicu a mentionat ca Gabriela Cuneva se va ocupa inclusiv de achizitii publice. PUBLIKA.

- Meteorologii au emis o avertizare cod glben de ninsoare slaba viscolita și zapada spulberata care reduce vizibilitatea sub 100 m pentru judetele ArgesPrahova si Dambovita. Codul galben este valabil in intervalul 27-12-2019 ora 9:15 pana la : 27-12-2019 ora 12:00, zona de munte de peste cota 1800…

- Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, simte ca va juca impotriva deținatoarei trofeului, Liverpool. In ”optimi” s-au calificat numai echipe din Top 5 Europa, premiera in istoria Ligii. S-a incheiat faza grupelor și se știu toate echipele calificate. Pentru prima oara in istoria Ligii (formula…

- Începând cu o anumita vârsta, grasimile si chimicalele din alimente îngroasa peretii arterelor, iar sângele nu mai poate transporta oxigenul si substantele nutritive în corp. Începând cu o anumita vârsta, grasimile si chimicalele din alimente…