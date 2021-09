Stiri pe aceeasi tema

- Lava vulcanului Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma care a ajuns la Oceanul Atlantic a castigat teren si acopera acum peste zece hectare in ocean, a declarat joi Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan), relateaza AFP.

- Lava vulcanului care a erupt in urma cu zece zile pe insula La Palma din arhipelagul spaniol al Canarelor a ajuns la ocean in noaptea de marti spre miercuri, un fenomen potential periculos, a informat Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan), transmite AFP. „Fluxul de lava a ajuns la…

- Lava vulcanului de pe insula La Palma a ajuns in Oceanul Atlantic. Din imaginile surprinse de martori se vede cum deasupra apei s-a creat un nor de aburi si fum.Intre timp, lava continua sa distruga tot ce ii sta in cale. Printre cladirile facute scrum este si o biserica.

- Autoritatile au evacuat circa 5.000 de persoane din sate situate pe insula La Palma din arhipelagul Canare dupa ce un vulcan a erupt improscand lava, au precizat oficiali locali, potrivit Reuters. Raul de lava cu o inaltime de 15 metri a inghitit deja 20 de locuinte in satul El Paso si…