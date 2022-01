LAUV LANSEAZĂ SINGLE-UL 26 Astazi, 28 ianuarie 2022, cantarețul, compozitorul, producatorul, și instrumentistul apreciat și indragit, Lauv, a revenit cu o piesa fresh, intitulata „26″, care este disponibila acum pe toate platformele de streaming via Virgin Music Label și Artist Services. „26″ marcheaza prima lansare a artistului din 2022 și crește anticiparea pentru cel de-al doilea album de studio, care este programat sa se lanseze in decursul acestui an. Lauv apeleaza la riff-uri energice de chitara și la beat-uri hipnotizante pentru a crea o linie melodica ce se muleaza perfect pe versurile sale ce par o confesiune:… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AZA incepe anul cu forțe proaspete și lanseaza „Al Dragostei”, un single despre iubire, așteptare, durere și resemnare. „Fir-ai al dragostei tu sa fii/ Ca ma gandesc la tine zi de zi” sunt versurile prin care artista se transpune in pielea unui indragostit ce așteapta ca iubirea sa ii fie impartașita.…

- Wrs a lansat pe 6 ianuarie a doua piesa ce anunța viitorul EP numit „MANDALA”. Piesa se numește “La Luna” și aduce un stil exotic și transcedental universului muzical creat de wrs. Aceasta prima lansare a anului 2022 aunța fanii wrs ca exista multe lucruri pregatite pentru ei și nu este timp de pierdut. …

- Killa Fonic lanseaza la mai puțin de o saptamana al doilea single de pe albumul TERRA VISTA. Primul single “Moscova” poate fi ascultat și vizionat pe toate platformele, iar de astazi putem viziona videoclipul piesei “Steak”. Melodia reprezinta o declarație de dragoste intr-un stil caracteristic și intrigant…

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- Years & Years lanseaza o noua melodie care se va regasi pe urmatorul material discografic, “Night Call”, care va aparea pe 7 ianuarie 2022. In același timp, Years & Years anunța și un show electric și extravagant, de Revelion, alaturi de BBC One. Pe scena se vor alatura mulți invitați speciali, printre…

- The Motans lanseaza noul single „In Golul Tau” – una dintre cele mai sincere si autentice scrisori de dragoste pe care, cu siguranța, mulți dintre noi am vrut sa o transmitem persoanei iubite. The Motans este aici sa ne reamintesca cat de frumos poți sa pictezi povești in cuvinte și cum fiecare cuvant…

- DJ-ul și producatorul Timmy Trumpet colaboreaza cu producatorul londonez Blinkie, pentru noul sau single, „Friday”, feat. Bright Sparks. In timp ce mulți il cunosc pe Timmy Trumpet drept un adevarat entertainer pe scena festivalurilor internaționale, cel mai recent single al sau cucereste numeroase…

- Jada a lansat astazi, 12 noiembrie, noua sa piesa, intitulata ‘Something To Say’.Piesele anterior lansate, “I’m Back”, “Nudes” și “Lonely” au ajuns pe locul intai in topul Official Danish Airplay Chart, fiind apreciate la nivel international și susținute de multiple platforme de streaming și integrate…