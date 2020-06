Stiri pe aceeasi tema

Peste 24.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (peste 9.500 de politisti, aproximativ 5.400 de pompieri si peste 9.600 de jandarmi) actioneaza, in aceste zile, la nivel national, pentru sprijinirea populatiei si limitarea efectelor fenomenelor meteorologice si hidrologice, potrivit Agerpres.

Autoritatile din Suceava anunta ca la 1 septembrie va fi dat in folosinta un nou terminal al Aeroportului "Stefan cel Mare" din municipiu, urmand ca dupa deschiderea acestuia capacitatea de procesare a aeroportului sa ajunga pana la 650.000 de pasageri pe an. Noul terminal, in care se investesc 3,5…

Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei femei care, in cursul zilei de vineri, a plecat de la adresa de domiciliu din sectorul 2 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit Agerpres.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a realizat, la sfarsitul acestei saptamani, o serie de intalniri cu principalele categorii de operatori economici, care deruleaza activitati comerciale in statiunile de la malul Marii Negre, potrivit unui comunicat al institutiei, potrivit…

Manifestanti antirasism au demolat si au incendiat, in noaptea de vineri spre sambata, singura statuie a unui general american confederal ridicata in Washington, asa cum se vede in imagini publicate de presa americana, potrivit news.ro.

Clubul Crystal Palace a anuntat, vineri, decesul vulturului Kayla, mascota echipei, pasare dupa care sunt numiti si jucatorii formatiei londoneze, potrivit news.ro.

Bosniacul lui Juventus Miralem Pjanic (30 de ani, mijlocaș central) e de acord cu transferul la Barcelona, dar campioana Italiei vrea bani și un jucator la schimb: Arthur, Rakitici sau Vidal. La 30 de ani, Miralem Pjanic poate fi inca foarte bun pentru Barcelona. Și stilul sau se potrivește cu cel blaugrana.…

Fostul antrenor italian Fabio Capello, care a castigat doua titluri cu Real Madrid, in 1997 si 2007, a opinat ca in Spania gruparea de pe „Santiago Bernabeu" va avea cel mai putin de suferit din cauza pandemiei de coronavirus. In schimb, FC Barcelona sau Atletico Madrid vor avea probleme mult mai mari,…