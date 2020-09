Stiri pe aceeasi tema

- Dupa apariția clipului violent in care o fata era batuta cu bestialitate de mai multe minore, oamenii s-au revoltat in mediul online. Printre aceștia se numara și Oana Roman care susține ca și ea a fost victima agresiunii in copilarie!

- Laurette și-a surprins toți fanii cu anunțul pe care l-a facut in urma cu doar cateva ore. Vedeta a scris un mesaj care a lasat de ințeles ca și-a unit destinul cu cel al unui...„om bun”.

- Tily Niculae a devenit mama pentru a doua oara in plina pandemie de COVID-19. Indragita actrița a marturisit ca situația nu a afectat-o doar pe ea, ci și pe bebelușul ei de doar cinci luni. Vedeta a fost nevoita sa apeleze la ajutorul unui medic. Tily Niculae l-a adus pe lume pe Radu pe 26 martie 2020,…

- Vlogerr-ul Mihai-Alexandru “Hash”, cunoscut drept „Mikey Hash”, spune, la Digi24, ca a fost o victima a bullying-ului in trecut și ca in acest fenomen este vorba in principal despre agresiunea psihica, și mai puțin fizica. Acesta spune ca, printre factorii care duc la o situație precum fata batuta in…

- O cunoscuta vedeta are un trecut amoros extrem de nefericit. Traumele acesteia s-au nascut inca din copilarie. Despre cine este vorba și de ce a decis sa se confeseze aceasta in ultimul ceas? Trecutul șocant al unei vedete de la Hollywood Una dintre marile vedete din lume a facut marturisiri cutremuratoare…

- Paris Hilton a marturisit ca a fost batuta, atat in copilarie, cat și de foștii sai iubiți. Abia acum recunoaște ca a invațat sa iubeasca, vorbind despre aceste trairi in documentarul despre viața sa.

- Lidia Buble este, in momentul de fața, una dintre cele mai apreciate și de succes cantarețe din showbiz-ul autohton. Vedeta provine dintr-o familie numeroasa și a muncit mult pentru a ajunge unde este astazi. Dar viața nu a fost mereu roz pentru artista, ea confruntandu-se in copilarie cu fel de fel…

- Jojo este o actrița de succes și o vedeta apreciata, insa nu puțini sunt cei care o acuza ca a apelat la operații estetice, dupa ce au observat o asimetrie a feței acesteia. Vedeta a ținut sa clarifice toate aceste suspiciuni, ieșind la iveala, de fapt, o poveste dureroasa din copilaria ei.