Stiri pe aceeasi tema

- Laurette nu iși poate reveni din șocul bataii primite de un un barbat cunoscut pe internet, mai ales acum, cand filmul serii de coșmar a fost refacut, la Xtra Night Show. Potrivit mulatrei, agresorul sau a dat dovada de o violența ieșita din comun, fapt ce explica și ordinul de protecție cerut de fosta…

- Ultimele zile au fost grele pentru Laurette și iubitul ei, fotbalistul Magaye Gueye. In urma cu doua zile, senegalezul a fost depistat pozitiv la cocaina și la o zi dupa, mulatra a fost batuta in centru Capitalei. Din fericire, aceste evenimente neplacute din viața lor nu i-au pus la pamant, ba dimpotriva!…

- Veste șoc in showbiz. Laurette a fost batuta seara trecuta, in centrul Capitalei, de catre un barbat. Totul s-a intamplat intr-un hotel de trei stele, iar vedeta a ajuns la poliție cu lovituri la mana

- Iubitul lui Laurette, Magaye Gueye, a fost depistat recent pozitiv la cocaina. Celebrul jucator a avut o prima reacție atunci cand a discutat cu managerul sportiv de la Dinamo, spunand ca este șocat de cele auzite și ca ar putea fi vorba despre o inscenare. Iata ce a declarat Mario Nicolae in legatura…

- Iubitul lui Laurette a comis-o din nou! Magaye Gueye ar putea fi dat afara de la Dinamo, dupa ce a fost prins dopat cu cocaina in corp de ANAD. Iata ce s-a intamplat in urma controlului efectuat la derby-ul dintre Dinamo și FCSB, din optimile Cupei Romaniei.

- Nebanuite sunt caile dragostei, iar Laurette știe asta cel mai bine. Dupa ce in urma cu cateva zile dadea de ințeles ca s-a desparțit de iubitul fotbalist, ei bine, se pare ca altfel stau lucrurile acum, iar gestul facut de vedeta spune totul despre statusul relației sale.

- Un barbat care a fost retinut dupa ce si-a batut concubina pe strada, femeia tinandu-si la acel moment copilul in brate, a fost pus in libertate in conditiile in care victima a anuntat ca s-a impacat cu agresorul, a anuntat, marti seara, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Potrivit…

- Cand toata lumea aștepta sa ii vada in fața altarului, Laurette da semne ca intre ea și iubitul fotbalist lucrurile nu mai merg așa de bine. Vedeta a postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare, care ne duc cu gandul la o posibila desparțire.