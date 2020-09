Laurette își alină singurătatea în „brațele” străinilor! Sexy mulatra a renunțat la pretenții pentru o clipă afecțiune! / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat ca asigurarea cvorumului este problema PSD, nu a lor. Ramane de vazut ce vor decide liderii UDMR, vor participa la vot sau vor boicota ședința. „Veti afla in momentul in care ma voi pronunta de la microfonul Parlamentului cum vom vota. Pana atunci, nu am cum sa…

- Radu Groza se pare ca nu sta degeaba nici in pandemie. Impresarul și-a cumparat un nou bolid de lux și abia a așteptat sa il etaleze in fața prietenilor, printre care și Ovidiu Lipan Țandarica!

- Dar ce avem noi aici? Sa fie Max, fiul vitreg al regretatului Andrei Gheorghe, urmatorul „crai” in devenire al showbiz-ului? La doar doua zile de la momentul cand Spynews.ro a publicat imagini exclusive cu apropierile dubioase dintre tanar și Simina, fosta lui What's Up, revenim cu noi imagini, dar…

- Un european este blocat, de 109 zile, pe aeroportul din Filipine. Nu are voie sa intre in țara, nici sa se intoarca acasa. Roman a fost nevoit sa doarma pe podeaua si pe bancile de metal din aeroport

- Roxana Ilie cu cheltuiala se intreține. Frumoasa șatena pare ca vrea sa „dea moda„ pe strazile Bucureștiului, chiar și cand merge la piața sa iși cumpere rodii. Pnetru ca, nu-i așa, vedeta trebuie sa se mențina in forma.

- Slujba de inmormantare a lui Costin Marculescu a inceput cu ceva timp in urma. Prietenii, cunoscuții și familia ii sunt acum alaturi actorului, care a plecat mult prea devreme de pe aceasta lume.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Costin Marculescu a ajuns in urma cu doar cateva momente la bisierca unde toți cei care l-au cunoscut vor putea sa-i aduca un ultim omagiu. Cel care i-a ridicat trupul de la INML a fost chiar cumnatul sau care a oferit și primele declarații despre moartea fulgeratoare…