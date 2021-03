Stiri pe aceeasi tema

- Laurette nu iși poate reveni din șocul bataii primite de un un barbat cunoscut pe internet, mai ales acum, cand filmul serii de coșmar a fost refacut, la Xtra Night Show. Potrivit mulatrei, agresorul sau a dat dovada de o violența ieșita din comun, fapt ce explica și ordinul de protecție cerut de fosta…

- Imaginile șocante din noaptea in care Laurette a fost batuta cu bestialitate in camera din hotel au fost difuzate in direct la Xtra Night Show. In filmul surprins de camerele de supraveghere, artista țipa cu disperare dupa ajutor, in timp ce doua fete incearca sa intre peste agresor.

- Gabriela Cristoiu a facut o serie de dezvaluiri șocante despre viața persoanla, fiind vorba despre lucruri pe care nimeni nu le cunoștea despre ea pana acum. Secrete din copilarie și traume din trecut, dar și un...copil, ies la iveala abia acum, la Xtra Night Show!

- La cateva ore distanța de la momentul in care Narcisa Moisa a izbucnit in lacrimi pe contul de Instagram, implorandu-și barbatul iubit sa se intoarca la ea, iata ca a venit și prima reacție a artistului! De ce s-au desparțit, de fapt, cei doi? Chiar el a spus!

- ”Regina maneliștilor” a postat pe contul sau personal de Facebook un filmuleț in care iși cere iertare de la soțul sau. Yoannes a anunțat desparțirea lor in numeroase postari, in care explica de ce s-a produs ruptura dintre cei doi.

- Ionuț Belei a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, dupa anunțul victoriei sale in sezonul 8 Chefi la cuțite. Intervenția mentroului sau, Sorin Bontea, l-a facut pe caștigator sa izbucneasca in lacrimi.

- Ionuț Belei a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, dupa anunțul victoriei sale in sezonul 8 Chefi la cuțite. Intervenția mentroului sau, Sorin Bontea, l-a facut pe caștigator sa izbucneasca in lacrimi.

- Ionuț Belei este marele caștigator al sezonului 8 Chefi la cuțite! Concurentul este și acum foarte emoționat, iar dovada sta in apariția lui, din aceasta seara, la Xtra Night Show. Respectul pe care il are pentru chef Sorin Bontea este de necontestat. Bucatarul a izbucnit in lacrimi cand l-a revazut.