Stiri pe aceeasi tema

- Laurette face bani din masaj acum! Celebra mulatra din showbiz-ul romanesc cere sume piperate pentru atingerile sale. Vedeta primește și cupluri la ședințele sale speciale. Care este tariful? Ce tarif are Laurette pentru o ora de masaj? Laurette a parasit ușor micul ecran și lumea showbiz-ului și acum…

- Odata confirmata și acceptata desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan este pregatita pentru noi inceputuri, iar acestea par a se intampla departe de țara. Dupa ce s-a scris ca se muta definitiv in Dubai, impresara a acordat primul interviu in care vorbește despre plecare, pentru Antena…

- De cand a nascut, Larisa Udila este ținta criticilor in mediul online și asta doar pentru ca urmaritorii sai spun ca s-a ingrașat cam mult. Astfel, vedeta le-a raspuns carcotașilor vehement și a explicat pe indelete cum este situația, de fapt, in momentul in care aduci pe lume un bebeluș, spunandu-le…

- Dupa doua divorțuri, Raluca Dragoi se declara in sfarșit o femeie implinita din toate punctele de vedere. Deși s-a tot zvonit ca s-ar iubi cu un barbat insurat, ei bine, Raluca Dragoi le da peste nas gurilor rele, spunand ca este pregatita sa devina soție din nou și mama pentru prima data. Iata ce declarații…

- Catinca Roman a dezvaluit in cadrul unui interviu ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, deși era vaccinata cu schema completa. Sora Oanei Roman a facut primele declarații despre starea sa de sanatate. Fiica Mioarei Roman a marturisit ca a fost infectata cu COVID-19. Deși era vaccinata cu schema completa,…

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți pentru prima data in urma cu 6 luni. Prezentatoarea de la Antena 1 este in culmea fericirii de cand a nascut și se bucura din plin de rolul de mama. Gina Pistol face fața tuturor provocarilor de cand a devenit pe lume micuța Josephine.Vedeta face parte din categoria…