Laurette, anunț surpriză despre căsătorie: „Am ales un om bun și minunat” Laurette iși incanta mereu fanii cu imagini provocatoare, dar de data asta frumoasa mulatra a mers și mai departe. Vedeta le-a facut o surpriza de proporții admiratorilor sai și le-a dat o veste mare. Pandemia de COVID-19 a dat peste cap viața multor vedete, dar se pare ca pentru Laurette Atindehou a fost o perioada cat se poate de favorabila. Proiectul sau muzical cu piese afro se bucura de succes internațional și nici in viața personala nu-i merge rau. Vedeta a profitat la maximum de zilele de vara la malul marii, dupa cum reiese din fotografiile pe care le-a postat pe rețelele de socializate.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

