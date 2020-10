Stiri pe aceeasi tema

- Laurette lanseaza cea de-a treia piesa din proiectul sau, African Queen. Frumoasa mulatra s-a reinventat pe timpul pandemiei si a revenit in muzica cu piesa „African Queen”, ce poarta numele proiectului muzical, alaturi de rapperul african stabilit in Londra, KC Pozzy. Artista aduce in atentia publicului…

- Un alt duet de excepție a fost facut de data aceasta de Emilia Ghinescu și Daniel Iordachioaie. Cele doua vedete au cantat prima data pe aceeași scena și au interpretat celebra piesa ”Se marita Mona”.

- Ziarul Unirea VIDEO| Jean-Claude Van Damme danseaza pe o piesa celebra compusa de albaiulianul Marius Moga Celebrul actor de acțiune al anilor ’80-’90, Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de pe o rețea de socializare, in timp ce danseaza și iși flexeaza muschii pe celebra piesa romaneasca…

- HeyNews.ro: Hey Anca. Am vrea pentru inceput sa te prezinți și sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. Anca Trasnea: Hey, vreau sa incep prin a spune ca sunt foarte entuziasmata sa dau acest interviu deoarece…

- Se pricepe la actorie și scene de acțiune, dar și la dans! Și nu o demonstreaza pe orice piesa, ci pe melodia „Save Me“, a trupei Morandi! Jean-Claude Van Damme a facut un live pe pagina sa de Facebook , dansand pe hitul compus de Randi și de Marius Moga, care in urma cu 12 ani a cucerit nu doar Romania,…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu mega-hitul „Breaking Me”, piesa care a ocupat primul loc in chart-urile radio si TV din Romania, Topic & A7S au revenit cu o noua piesa impreuna, de aceasta data alaturi de rapperul american Lil Baby. Track-ul se numeste „Why Do You Lie To Me” si are toate…

- Celebra formație britanica Rolling Stones va deschide la Londra un magazin de articole vestimentare, obiecte din sticla și alte produse legate de istoria trupei rock, transmite EFE. Acesta va fi...

Peste 20 de cadre medicale de la Spitalul„ Victor Babes" din Craiova au fost diagnosticate cu COVID-19, majoritatea imbolnavirilor aparand, conform managerului unitatii sanitare, dupa concediile de odihna de care au beneficiat angajatii spitalului, relateaza News.ro.