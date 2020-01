Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Aniston a primit inelul de logodna? Cine este noul barbat din viata ei? Ca in fiecare an, Jennifer Aniston reuseste sa se numere printre vedetele cu cele mai reusite aparitii la toate evenimentele importante la care participa. Nu a facut exceptie nici aseara, la ceremonia de decernare a Globurilor…

- Artista de la Like Chocolate a nascut pe 26 decembrie, unbaiețel perfect sanatos. Eric Alexandru a avut la naștere 2,9 kilograme, iartatal acestuia a facut primele declarații. „Sunt foarte fericit. Acum ma simt implinit total. Nu cred ca pot sa descriu momentul, nici nu stiam ca o sa-l apuc. Mamica…

- O fi ea Regina Angliei, dar asta nu inseamna automat și ca scoate din buzunar cadouri luxoase – cel puțin nu pentru angajații ei. Austeritatea pare sa se fi instalat la Palatul Buckingham, avand in vedere alegerea cel puțin bizara a suveranei atunci cand vine vorba de darurile angajaților ei.

- Julia Chelaru, in varsta de 43 de ani și Bogdan Jianu au divorțat in mare secret, dupa 17 ani de relație. Artista nu a stat prea mult singura și și-a gasit alinarea in brațele lui John, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de un an.Julia și John formeaza un cuplu…

- Pentru Cezar Oatu, desparțirea de Andreea Vilau, cea cu care aproape a ajuns la altar, este un subiect foarte delicat. Nu a fost o ruptura prea placuta, așa cum se poate vedea cu ochiul liber prin declarațiile facute de celebrul artist.

- Formeaza unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbiz si sunt impreuna de 7 ani. Celebrii Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, indragitii actori din serialul "Sacrificiul" si-au deschis sufletele in fata reporterului special ”Acces Direct”, Dima Trofim. Iar, in timpul interviului, a avut loc o…

- Cristina Rus este insarcinata pentru a treia oara. In luna ianuarie a anului urmator, fosta cantareața va aduce pe lume bebelușul. „Da, este adevarat. Nu ca sunt insarcinata, sunt super insarcinata. Mai am puțin și nasc… In ianuarie se va intampla, nu știu exact data la care va vrea sa vina pe lume.…