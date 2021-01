Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 63 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu izbucnit in propria casa. Acesta s-a intoxicat cu fum, dupa ce bunurile materiale din interior au luat foc.Tragedia a avut loc in dimineata zilei de 7 ianuarie, in localitatea Pompa, raionul Falești.

- A deveni parinte este, probabil, unul dintre cele mai semnificative momente pe care le vei experimenta in viața ta. Pentru mulți, este un moment incarcat de entuziasm și magie! Totuși, aceasta etapa din viața ta vine la pachet cu un generos bagaj de stari prin care nu ai mai trecut pana acum la aceleași…

- Deși Sandra Izbșaa este discreta cand vine vorba despre viața personala, campioana olimpica a impartașit cu fanii sai unul dintre cele mai importante momente din viața sa și anume: cererea in casatorie. Multipla campioana olimpica a fost ceruta in casatorie de nepotul faimosului Ștefan Banica.

- Oana Zavoranu a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de Mihai Traistariu, despre care are numai vorbe bune. Acesta a confirmat totul și a recunoscut ca cererea a avut loc atunci cand vedeta se afla in divorț cu Pepe.„Da, s-a intamplat acum vreo 10 ani cand Oana era in divort cu Pepe, era in discutiile…

- A trecut ceva timp de cand fostul component al trupei “Talisman”, Alin Oprea (49 ani), a decis sa divorțeze de soția sa, Larisa, cu care a fost casatorit 22 de ani. Artistul are, de dinainte de a-și declara intenția de divorț, o noua iubita, pe nume Medana, impreuna cu care traiește o frumoasa poveste…

- Șoc pentru fanii lui Carmen de la Salciua! Frumoasa cantareața a fost „ceruta in casatorie” de un... admirator de pe rețelele de socializare. Iata cum a reacționat faimoasa manelista!