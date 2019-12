Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a revocat din funcție pe președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Ioan Petru Caprariu, in locul sau fiind numit la șefia CNPP Laurențiu Tenț, șeful casei de pensii din Bihor. Decizia a aparut in Monitorul Oficial.Liberalii au anunțat de doua saptamani ca vor…

- Prin Adresa primita la societate cu nr. 273 04.12.2019, Busu Cristian a renuntat din motive personale la mandatul de presedinte si membru al Consiliului de Administratie al Societatii S.C. Flaros SA. In sectiunea Docuemnte , puteti consulta demisia lui Busu Cristian la mandatul de presedinte si membru…

- Premierul Ludovic Orban anunta la investire ca va face febra musculara la schimbarea sefilor pusi de PSD in institutii si s a tinut de cuvant, scrie romaniatv.net. Gheorghita Daniela Barbu a fost revocata din calitatea de membru al Consiliului de administratie si din functia de presedinte, cu rang de…

- Fostul director executiv al Spitalului Polisano de la Sibiu, Adela Cojan, a fost numita presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr o decizie a premierului publicata in Monitorul Oficial. Totodata, Vasile Ciurchea a fost eliberat din functie. Premierul Ludovic Orban a semnat o decizie…

- Adela Cojan a fost numita in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, potrivit unei decizii a prim-ministrului Ludovic Orban, publicata luni in Monitorul Oficial. Totodata, premierul a dispus…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea din data de 26.09.2019 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia.Actionarii au decis constatat incetarea mandatelor administratorilor provizorii, incepand din data de 3.10.2019, si anume: Anda Nicoleta…

- In urma sedintei nr. 84 a Consiliului de Administratie al Societatii Santierului Naval 2 Mai SA Mangalia, din data de 16 aprilie 2019, s au luat mai multe decizii. Punctele dezbatute au fost publicate in data de 2 septembrie, in Monitorul Oficial al Romaniei.Consiliul de Administratie l a revocat din…