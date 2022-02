Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Maruța il are ca invitat pe Laurențiu Reghecampf in podcastul lui, la „Acasa la Maruța”. Inainte de a se vedea, cei doi au purtat discuții la telefon, discuții pe care acum prezentatorul le-a facut publice. In seara aceasta, de la ora 19.00, pe Youtube, apare podcastul in care Laurențiu Reghecampf…

- In plin divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan continua sa-l atace pe soțul sau in spațiul public. Invitata la podcastul lui Codin Maticiuc, agentul l-a „bombardat” din nou cu invective pe antrenorul de la CSU Craiova. ...

- Anamaria Prodan continua șirul dezvaluirilor și acuzațiilor la adresa inca soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Impresara susține ca antrenorul a fost șantajat de Coriina Caciuc și in ziua in care și-au reinnoit juramintele, acesta fiind motivul pentru care ar fi disparut de la petrecere.