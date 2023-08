Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ivan a reacționat, dupa Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Fotbalistul din echipa lui Mihai Rotaru a vorbit despre partida in care a reușit sa marcheze un gol, din lovitura de la 11 metri. Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu impotriva celor de la Hermannstadt, cu scorul de…

- Laurențiu Reghecampf (47 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a prefațat meciul cu Hermannstadt din etapa a patra din SuperLiga. Universitatea Craiova - Hermannstadt are vineri, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Antrenorul…

- Ovidiu Burca a transmis un semnal de alarma dupa ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc in Liga 1. Dinamo – Sepsi s-a incheiat 0-3. Antrenorul „cainilor” a spus ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor, dar a precizat ca echipa are inca lipsuri. Ovidiu Burca, semnal de alarma dupa ce Dinamo a ajuns […] The…

- Eugen Neagoe a vorbit despre desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a reacționat, dupa ce a plecat de pe banca tehnica a echipei, in urma rezultatului de egalitate din meciul cu Oțelul Galați. Dupa plecarea lui Eugen Neagoe, Mihai Rotaru, patronul formației, a dezvaluit ca…

- Ovidiu Hategan a dat o declaratie emotionanta dupa ce a condus de la centru o partida oficiala dupa 16 luni de absenta. Arbitrul le-a multumit tuturor pentru cum a fost primit astazi pe stadion. Ovidiu Hategan a fost foarte fericit ca a putut reveni ca arbitru central dupa ce a suferit un infarct. Universitatea…

- Marius Maldarașanu (48 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria de astazi cu Poli Iași, scor 3-1. „Principalul” sibienilor a tras un semnal de alarma cu privire la numarul mare de ratari pe care-l inregistreaza elevii sai. Dupa 0-1 cu Farul in prima etapa a sezonului, Hermannstadt a…

- Romanii iși pun in pericol viața achiziționand medicamente pe care le vad promovate in reclamele de televiziune. Lipsa de educație medicala și de reglementare adecvata in domeniul suplimentelor alimentare contribuie la automedicație, iar aproximativ 70-80% dintre reclamele televizate sunt despre aceste…

- Fondul Monetar Interntaional (FMI) isi exprima joi ingrijorarea fata de „repercusiunile grave” asupra economiei mondiale ale unei incapacitati de plata a Statelor Unite, in lipsa unui acord asupra unei cresteri a plafonului datoriei, dupa ce Donald Trump i-a indemnat pe republicani sa introduca Statele…