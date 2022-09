Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au ajuns la Biserica, in dupa-amiaza zilei de duminica, pentru ca micuțul lor, Liam, sa fie botezat. Cei doi au schimbat biserica in ultimul moment, CANCAN fiind singura publicație din Romania care are imagini de la eveniment. Pe parcursul slujbei de creștinare, Reghe și Corina s-au ținut permanent de mana, iar cei prezenți au apreciat ca formeaza un cuplu superb, care emana dragoste. Antrenorul roman și partenera sa de viața și-au botezat baiețelul, pe Liam, in secret! In urma cu puțin timp, cei doi au luat parte la unul dintre cele mai frumoase evenimente…