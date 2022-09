Stiri pe aceeasi tema

- Implicata intr-un scandal cu Laurențiu Reghecampf, cu care s-a batut in plina strada, Anamaria Prodan s-a dus la INML pentru a obține un certificat medico-legal. La 3 zile dupa ce s-au batut in Snagov, Anamaria Prodan s-a prezentat la Institutul Național de Medicina Legala, așa cum a facut și Reghe…

- Laurențiu Reghecampf iși creștineaza fiul cel mic in ziua de duminica, 26 septembrie. Antrenorul de fotbal și iubita lui, Corina Caciuc, au organizat un eveniment ca la carte pentru a sarbatori botezul micuțului Liam, in ciuda incidentului violent ce s-a petrecut intre el și Anamaria Prodan in Snagov.…

- Astazi, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc iși boteaza fiul, insa se pare ca se va lasa cu scandal in fața bisericii unde antrenorul și iubita lui urmeaza sa ajunga. Amalia Bellantoni tuna și fulgera, dupa ce in urma cu doua zile antrenorul a fost surprins in timp ce o batea pe inca soția lui, Anamaria…

- Vineri seara, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au batut in plina strada, apoi au ajuns la secția de poliție de la Snagov. Inainte de a se lua la bataie, impresara i-a aratat ceva pe telefon lui Laurențiu Reghecampf. Iata de la ce a pornit scandalul, de fapt!

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf s-au prezentat la Politia Snagov, vineri seara, acuzandu-se reciproc de agresiune. Bataia a fost filmata, iar impresara si antrenorul au fost surprinși in timp ce isi dadeau palme si pumni, in plina strada.

- Cei doi s-au acuzat reciproc de lovire in fața polițiștilor din Snagov, care au deschis doua dosare penale. Autoritațile au anunțat, intr-un comunicat emis vineri seara, ca amandoi au avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie Libertatea

- Laurențiu Reghecampf a fost chemat de urgența ieri, 22 septembrie, la audieri la IPJ Ilfov, asta dupa ce Anamaria Prodan a despus o plangere penala impotriva lui. Iata de ce impresara i-a facut plangere penala, dar și care sunt faptele de care antrenorul este acuzat!

- Laurențiu Reghecampf, care s-a mutat cu Corina Caciuc și baiețelul lor in Azerbaidjan, acolo unde el antreneaza echipa Neftchi Baku, ar trebui sa ajunga astazi in Romania, conform Click . Antrenorul și Anamaria Prodan ar putea ajunge la final cu procesul de divorț, dar și cu conflictul bunurilor comune.…