Stiri pe aceeasi tema

- In decursul zilei de ieri trebuia sa aiba loc primul termen din procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, insa antrenorul a decis sa nu se prezinte la tribunal, in timp ce Anamaria a spus ca infațișarea nu va avea loc deoarece avocații sai au COVID-19. Insa dupa ce s-a aflat…

- Gaz Metan Mediaș și Rapid București au terminal la egalitate, scor 1-1, meciul disputat vineri în etapa a XXIV-a din Liga 1.Rapid a deschis scorul prin Goge ('3), iar Gaz Metan a egalat prin Lixandru ('55).Gaz Metan putea obține victoria în minutul 90+2, dar Vlad Morar a…

- Suporterii Universitații Craiova așteapta cu nerabdare noi transferuri, asta pentru ca echipa sufera atat in aparare, cat și in atac. Oficialii olteni incearca sa reconstruiasca din mers lotul, iar in vizorul lor se afla și un jucator important al campioanei CFR Cluj , Billel Omrani. Oltenii l-ar fi…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca partida cu FC Botosani sa fie una foarte intensa, in care este posibil ca un mic detaliu sa fie decisiv, potrivit news.ro. “N-a fost o saptamana usoara, dar cred ca baietii au trecut…

- BURSA TRANSFERURILOR LIGA 1 // Fereastra de mercato de iarna in 2022 dureaza din 18 ianuarie și se inchide pe 14 februarie. Echipele din Liga 1 au inceput deja sa faca primele mutari pe piața transferurilor, iar GSP.ro le prezinta pe toate. CFR CLUJ ANTRENOR: Dan Petrescu (confirmat)VENIRI: Dugandzici…

- FRF cauta selecționer pentru naționala Romaniei, dupa ce varianta Dan Petrescu a picat, acesta urmand a continua la CFR Cluj. Decizia nu i-a picat bine lui Adrian Porumboiu, cel care a atacat clubul din Gruia in mai multe randuri. Fostul mare arbitru l-a criticat in termeni duri pe „Bursuc”. Adrian…

- Dr. Daniel Metz, președinte al Consiliului de Administrație NTT DATA Romania, a publicat doua fotografii cu Dan Petrescu, in care mai apar patronul Neluțu Varga și președintele CFR Cluj, Cristi Balaj.”Cu incredere spre al 5-lea titlu”, a transmis Dr. Daniel Metz. Mesajul confirma astfel ca Dan Petrescu…

- Patronul formatiei FCSB, Gigi Becali, este ferm convins ca lupta pentru titlu se da fara Universitatea Craiova. Mai mult, Becali nu intelege parcursul oscilant al oltenilor, tinand cont ca-l au antrenor pe Laurentiu Reghecampf. „Hai sa fim serioși. Toata lumea știe ca doar noi și CFR Cluj ne mai luptam…