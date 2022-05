Stiri pe aceeasi tema

- Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a nascut un baiețel, in urma cu puțin timp. Antrenorul a devenit tata de baiat pentru a treia oara. Cuplul este in al noualea cer, iar Laurențiu Reghecampf a postat pe contul de Instagram o imagine emoționanta, in care iși ține in brațe nou-nascutul. Corina…

- Anamaria Prodan a avut o prima reacție dupa ce Laurențiu Reghecampf a devenit tata a treia oara , Corina Caciuc i-a daruit un baiețel. Pentru Fanatik , impresara a dezvaluit ca ii dorește antrenorului sa aiba și mai mulți copii, sa il intreaca pe Cristi Borcea, care are 9 copii cu 4 femei. „Il felicit…

- Ana Maria Prodan pare sa se fi impacat cu situația pe care o are cu Laurențiu Reghecampf și a postat un mesaj surprinzator pe pagina ei de Instagram. In ciuda faptului ca trece printr-un divorț dificil, Ana Maria Prodan a remarcat victoriile inregistrate de Universitatea Craiova, unde Reghe este antrenor,…

- Anamaria Prodan pare tot mai indecisa in legatura cu relația pe care o are cu Laurențiu Reghecampf. In timp ce antrenorul Universitații Craiova și-a gasit fericirea in brațele amantei Corina Caciuc și așteapta un copil cu aceasta, Anamaria Prodan publica mesaje „siropoase” pe pagina sa de Instagram.…

- Nu doar presa din Romania scrie despre cei doi, ci și presa din strainatate. Anamaria Prodan a fost ceruta in repetate randuri pentru a oferi informații despre divorț, dar printre altele a amintit mereu și de viața sa profesionala care a spart, de asemenea, granițele.

- Laurentiu Reghecampf a publicat pe contul de Instagram prima imagine cu burtica de gravida a iubitei sale, in plin scandali de divorț cu Anamaria Prodan. Iata cum a fotografiat-o antrenorul pe Corina Caciuc.

- Laurențiu Reghecampf a fost invitat in podcastul lui Catalin Maruța unde a facut declarații despre desparțirea de Anamaria Prodan, dar și despre relația cu Corina Caciuc. Antrenorul i-a spus prezentatorului și cum a ajuns anul trecut, in 2021, sa faca nunta de cristal, sa iși reinnoiasca juramintele…