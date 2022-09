Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au trecut, recent, prin cele mai negre zile, cu toate ca cei doi nu mai formeaza un cuplu de mai bine de un an. Dupa scandalul monstru la care au luat parte cei doi foști soți Reghecampf, dar și dupa ce antrenorul și-a finalizat petrecerea de botez a fiului pe care il are cu Corina Caciuc, acesta a decis sa plece in Azerbaidjan. Care a fost motivul revenirii in țara, dar și ce declarații a facut tehnicianul.