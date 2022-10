Stiri pe aceeasi tema

- Runda cu numarul 12 a Superligii a adus prima victorie in campionat pentru Chindia Targoviște. Formația dambovițeana și-a aratat din plin colții și a trecut cu 2-1 de Rapid București, intr-un joc susținut pe arena „Ilie Oana” din Ploiești. Marți Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a…

- Primul transfer al lui Toni Petrea (47 de ani) la Chindia Targoviște este mijlocașul francez Aly Ndom (26 de ani). Toni Petrea a preluat-o pe Chindia Targoviște intr-un moment critic. Formația dambovițeana ocupa ultima poziție in Liga 1, cu doar 3 puncte obținute in primele 10 runde. Antrenorul in varsta…

- Gigi Becali a analizat posibila numire a lui Mirel Radoi, pe banca tehnica a gruparii CS Universitatea Craiova, in locul lui Laszlo Balint. „Daca are curajul asta Radoi, bravo lui! Eu, daca era in locul lui, spuneam ‘vin vineri dimineata la antrenament’. Adica dupa meci. Pai, la noi, Dica a avut curajul…

- Antrenorul secund Catalin Țermure (50 de ani) a parasit staff-ul vicecampioanei FCSB odata cu Toni Petrea (47 de ani). Catalin Țermure a activat la FCSB in trei perioade diferite. In primele doua randuri a facut parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf. Pe 16 iunie 2022, el revenea la echipa, activand…

- Care este antrenorul pe care Gigi Becali il vrea la FCSB dupa ce Toni Petrea și-a dat demisia. Conducerea FCSB a vorbit deja cu el și spune ca tehnicianul a facut performanțe ieșite din comun. Așadar, cine ar putea veni pe banca tehnica a FCSB, vedeți in randurile de mai jos. Gigi Becali a pus […] The…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, s-a amuzat pe situația de la FCSB. Gigi Becali a anunțat ca antrenorul Toni Petrea demisioneaza de la echipa. Intrebat despre acest lucru, Rotaru a raspuns ironic. „A parasit Gigi echipa? Credeam ca de el e vorba, ați zis ca au ramas fara antrenor”,…

- Antrenorul celor de la FCSB, Toni Petrea, a decis sa demisioneze, dupa umilința traita de echipa sa in Giulești, acolo unde a pierdut fara drept de apel in fața Rapidului. Vestea demisiei a fost anunțata de catre Gigi Becali, cel care a spus ca antenorul l-a anunțat in aceasta dimineața decizia sa.…

- RAPID - FCSB 2-0. Toni Petrea, fara victorie dupa primele trei meciuri oficiale ale sezonului, a lasat de ințeșes, la finalul meciului din Giulești, ca se gandește sa plece de la roș-albaștri și ca va discuta despre intențiile sale cu patronul Gigi Becali. „Se poate spune ca meciul cu Saburtalo ar…