- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- Dupa scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, clubul din Azerbaijan, unde activeaza antrenorul roman, a avut o prima reacție. Ce anunț a facut ofițerul de presa al lui Neftchi Baku dupa bataia dintre cei doi soți aflați in plin proces de divorț.

- Mai multe publicații din Azerbaidjan, țara in care Laurențiu Reghecampf antreneaza, sunt la curent cu scandalul de amploare pe care tehnicianul lui Neftchi Baku l-a avut vineri cu Anamaria Prodan. Site-urile de știri din Azerbaidjan au preluat informația aparuta vineri in Romania, precum și unele declarații…

- Valeriu Rachita (52 de ani), fost jucator la Steaua, considera ca fotbaliștii de la FCSB nu respecta indicațiile antrenorului Nicolae Dica (42). Luni seara, FCSB a fost egalata in minutul 90+7 al meciului cu FC Voluntari și a ramas astfel cu o singura victorie in acest sezon de SuperLiga. Golul a fost…

- Cum orice inceput are si un sfarsit, Claudiu Balan si-a incheiat aventura la FCU Craiova, la inceputul acestei saptamani. Atacantul de 28 de ani a contribuit din plin la ascensiunea echipei patronate de familia Mitelu, fiind golgheterului acesteia in fiecare sezon pana in Liga 1. A marcat 62 de goluri…

- Laurențiu Reghecampf s-a calificat in turul trei preliminar din Europa Conference League, dupa ce echipa lui Neftchi Baku, a intors spectaculos in retur soarta dublei cu Aris Limassol. Razvan Lucescu a spus „adio” competiției și și-a asumat responsabilitatea acestui eșec. Laurențiu Reghecampf și Neftchi…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…

- La ocarile lui Becali, jucatorii raspund cu nepasarea. De-aia arata vicecampioana ca o echipa de șantieriști care se prefac ca dau cu ascuțitul Locul lui Toni Petrea va fi luat de un om cuminte, a precizat Gigi Becali. Posibil de cumintele Nicolae Dica. Toni Petrea este și el un om cuminte, dar paharul…