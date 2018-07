Stiri pe aceeasi tema

- Perioada dificila, plina de suferințe și doliu, a facut din Laurentiu Reghecampf un alt om. Cel puțin la nivel fizic, asta pentru ca antrenorul a slabit 15 kilograme dupa decesul Ionelei Prodan este de nerecunoscut.

- A fost un an destul de dificil pentru Laurențiu Reghecampf. Soțul Anamariei Prodan și-a pierdut tatal, dar și pe mama-soacra, Ionela Prodan, iar toate aceste drame și-au pus amprenta asupra lui.

- A trecut mai bine de o luna de cand Ionela Prodan, s-a stins din viața, la varsta de 70 de ani, dupa o crunta lupta cu cancerul la pancreas. Artista a fost plansa cu lacrimi amare de fiicele sale, dar si de barbatul care i-a stat alaturi in ultimii 20 de ani. Este vorba despre Toni Antohi, un inginer…

- Laurentiu Reghecampf! a ajuns in tara in urma cu cateva zile si a trecut prin stari emotionale intense, dupa ce a fost alaturi de sotia sa la pomana Ionelei Prodan, dar, totodata a mers si al Targoviste, la mormabtul tatalui sau.

- Soția lui Laurențiu Reghecampf a trecut prin momente foarte grele, scrie huff.ro. Ionela Prodan a pierdut lupta cu boala crunta și a fost inmormantata luna trecuta. Citeste si Dezvaluiri cutremuratoare la o saptamana de la moartea Ionelei Prodan. Cand i s-a declansat boala necrutatoare regretatei…

- Teribila moarte a Ionelei Prodan i-a indurerat atat pe cei care au iubit-o si au apreciat-o pe cantareata pentru muzica sa, cat si pe cei care fac parte din familia regretatei artiste. Marga Reghecampf a ajuns recent alaturi de nora sa, Anamaria Prodan.

- "In aceasta seara s-a stins o alta mare stea a muzicii populare. O emblema a folclorului romanesc pe care am avut onoarea sa o cunosc, cand eu aveam o varsta frageda. Ii multumesc pentru toate sfaturile si cuvintele frumoase si prietenia pe care a avut-o cu tatal meu. Citeste si Adrian Nastase…

- In timp ce vestile de la spital despre Ionela Prodan, nu sunt deloc bune, cea mai buna prietena a artistei vorbeste despre starea ei de sanatate. Elena Merisoreanu a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care ne-a povestit ce s-a intamplat cand a vizitat-o pe marea cantareata…