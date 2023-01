Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a postat o imagine emoționanta alaturi de regretatul sau tata! Ce mesaj a publicat indragitul artist pe o rețea de socializare despre parintele lui, persoana care i-a fost alaturi și l-a crescut singur de cand avea 11 ani, dupa moartea mamei sale.

- A fost sarbatoare mare in familia lui Adrian Mutu! Antrenorul de fotbal a implinit 44 de ani pe 8 ianuarie, iar mesajele frumoase nu au intarziat sa apara. Hai sa vezi ce urare emoționanta i-a transmis Sandra sufletului sau pereche.

- Multe vedete au povestit zilele trecute sau chiar astazi despre ce planurile pe care le au pentru 2023. In plus, finalul de an a fost momentul perfect pentru a spune ce evenimente importante au avut loc in 2022. Așa se poate spune și despre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Cei doi au postat cateva…

- Laurențiu Reghecampf a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu partenera lui, Corina Caciuc, și fiul lor, Liam. Antrenorul radiaza de fericire și se mandrește cu frumoasa lui familie, astfel ca a transmis un mesaj emoționant in mediul online.

- Anamaria Prodan face apel! Nu este de acord cu decizia pe care a anunțat-o instanța in procesul cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul ar urma sa plateasca 1600 de euro pensie alimentara, suma care este mult mai mica decat cea solicitata. Avocatul impresarei a facut declarații la Antena Stars.

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pot declara impliniți din toate punctele de vedere. Cei doi parteneri au trecut prin mai multe obstacole și, cu toate acestea, acum sunt mai fericiți ca niciodata. Antrenorul și partenera sa au adus pe lume, in urma cu doar șase luni, un baiețel perfect sanatos.…

- Andra Voloș are parte de succes pe rețelele de socializare, unde este foarte activa și impartașește cu urmaritorii ei multe momente emoționante. De data aceasta, fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a postat o imagine cu mama ei. Iata cum arata femeia care i-a dat viața.

- Monica Gabor, imagine emotionanta alaturi de Irina Columbeanu si fiul lui Mr. Pink. Fosta partenera de viața a lui Irinel Columbeanu se pare ca a legat o relație aparte cu fiul actualului sau soț. Vedeta și afaceristul chinez traiesc in Malibu și se ocupa impreuna de cei doi copii. Cum au fost surprinși…