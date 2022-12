Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp de la nunta, mezina familiei Sterp și-a incalcat promisiunea facuta fața de soțul ei și a luat o decizie surprinzatoare. Getuța a s-a intors acasa la mama ei și a facut anunțul in mediul online.

- Razvan Fodor nu iși ascunde preferințele și parerile pe teme controversate, iar azi a transmis un mesaj tranșant celor care i-au trimis manele cu dedicații in mediul online. Actorul le-a cerut respectivelor persoane sa nu-l mai urmareasca in mediul online daca nu sunt de acord cu el.

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pot declara impliniți din toate punctele de vedere. Cei doi parteneri au trecut prin mai multe obstacole și, cu toate acestea, acum sunt mai fericiți ca niciodata. Antrenorul și partenera sa au adus pe lume, in urma cu doar șase luni, un baiețel perfect sanatos.…

- Oana Zavoranu ține constant legatura cu fanii sai și in ultimele zile, le-a facut o serie de marturisiri. De aceasta data, vedeta nu a ezitat sa ii critice pe cei care pun preț doar pe latura materiala, fara sa le pese de evoluția pe plan spiritual.

- Oana Roman este destul de activa pe rețelele de socializare personale și mereu impartașește cu fanii ei din mediul online tot ce i se intampla in viața. Recent, vedeta le-a transmis un mesaj acid persoanelor care arunca cu „noroi” in ea. Iata ce le-a spus bruneta acestora, dar și ce a postat in mediul…

- Oana Zavoranu a ținut sa le mulțumeasca urmaritorilor ei din mediul online. Vedeta a fost implicata de-a lungul timpului in mai multe scandaluri, insa a reușit sa treaca peste toate problemele din viața ei și sa se bucure una dintre cele mai bune perioade de pana acum. Oana Zavoranu a postat pe rețelele…

- Laurențiu Reghecampf a devenit, recent, tata, dupa ce Corina Caciuc i-a daruit un baiețel, pe nume Liam. Creștinarea fiului sau a fost un moment extrem de mediatizat in țara noastra, insa cei doi nu au bagat in seama gurile rele, și s-au afișat in ipostaze de familie. Se pare ca proaspeții parinți continua…