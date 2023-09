FCSB s-a impus in Ghencea in fața CS Universitații Craiova, scor 3-0, in etapa cu numarul 8 din Superliga. Laurențiu Reghecampf (47 de ani), tehnicianul oltenilor, a analizat partida de la București. Tehnicianul gruparii din Banie s-a aratat dezamagit de felul in care elevii lui s-au prezentat in partida cu FCSB. A spus ca l-a dezamagit atitudinea fotbaliștilor craioveni și a precizat ca va lua anumite decizii in cadrul lotului. ...