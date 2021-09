Antrenorul formatiei CS U Craiova, Laurentiu Reghecampf, a susținut, miercuri, o conferinta de presa, in care a prefaț meciul din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, cu CFR Cluj. In campionat, in partida disputata luni, ardelenii s-au impus cu 1-0, astfel, ca antrenorul echipei oltene vrea revanșa. “E putin cam greu dupa ultimul meci, jucam maine in Cupa, sper ca baietii nostri sa aiba o alta prezentare, sa aiba o alta atitudine. Jucam acasa, e un meci decisiv pentru a merge mai departe in Cupa Romaniei. Am discutat dupa ultima partida si sper ca ei sa fi inteles ceea ce le-am transmis.…