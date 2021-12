Anamaria Prodan a marturisit, in exclusivitate la Antena Stars, ca in momentul de fața nu mai comunica in niciun fel cu fostul ei partener de viața. Mai mult decat atat, sexy impresara a spus lucrurilor pe nume, dezvaluind ca Laurențiu Reghecampf a adus-o acasa pe amanta lui, pe Corina Caciuc, in timp ce Anamaria Prodan era plecata cu mama ei pentru a o face bine.