- CSU Craiova și FC Botoșani se intalnesc azi, de la 19:15, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 3-a din Liga 1. Oltenii vin dupa eliminarea rușinoasa din Conference League, in timp ce trupa lui Croitoru sosește in Banie dupa ce a obținut primul succes din noul sezon. Laurențiu Reghecampf a inceput…

- Dupa 0-1 in Albania și 0-0 pe „Oblemenco”, CSU Craiova a fost eliminata din Conference League de KF Laci. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, nu face o drama din debutul ratat in Banie. Toate detaliile despre CSU Craiova - KF Laci, AICI! „In seara asta a fost un meci special, veneam dupa o infrangere…

- CSU Craiova se afla inaintea unui retur complicat cu Laci. Noul antrenor al Universitații, Laurențiu Reghecampf, are 5 motive pentru care sa-și faca griji, dar Gazeta a gasit și patru aspecte ”pro”. Marți, la prezentarea sa oficiala in Banie, Laurențiu Reghecampf a lasat senzația unui om obosit și foarte…

- FCU Craiova - Dinamo incheie luni seara, de la ora 21:30, a doua etapa a Ligii 1. Meciul din Banie se anunța unul spectaculos și prin prisma energiilor provocate in randul suporterilor. Dragoș Albu (20 de ani), capitanul oltenilor, e pregatit pentru „infernul” de pe „Ion Oblemenco”. FCU Craiova - Dinamo…

- Gigi Becali (62 de ani) este convins ca FCSB va intrerupe hegemonia instituita de CFR Cluj in Liga 1. FCSB nu a mai cucerit titlul de 6 ani, dar finanțatorul Gigi Becali este increzator ca echipa sa nu va avea adversara sezonul viitor. Latifundiarul a numit fotbaliștii care-l lipsesc „de orice emoții”…

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Laszlo Dioszegi, patronul covasnenilor, și-a stapanit cu greu emoțiile la finalul partidei. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova. CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in preliminariile…

- Dupa o serie excelenta de jocuri bune și victorii, echipa feminina de handbal SCM Craiova s-a impotmolit in derbiul oltenesc cu CSM Slatina. „Leoaicele“ au facut o prima repriza excelenta, dar dupa pauza put și simplu nu au mai jucat nimic. De acest lucru a profitat formația Victorinei Bora, care s-a…

- FC U Craiova 1948 a promovat matematic in Liga 1. Daniel Stanciu, directorul executiv al divizionarei secunde U Cluj, crede ca echipa condusa de familia Mititelu va fi o nuca tare in urmatorul sezon. Ieșirea din infern: cronica meciului care a asigurat promovarea lui FC U Craiova 1948 Daniel Stanciu…