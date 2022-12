Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu a avut oferta de a pleca de la Dinamo Kiev. Antrenorul roman a spus ca turcii de la Fenerbahce l-au ofertat sa vina antrenor.Mircea Lucescu a refuzat oferta turcilor si a preferat sa ramana in mijlocul razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu nu i-a lasat pe cei de la Dinamo Kiev la greu.…

- Laurentiu Reghecampf a facut anunt despre viitorul sau si a comentat zvonurile ca va fi demis de la Neftchi. Antrenorul roman a recunoscut ca s-a intalnit cu conducatorii clubului, dar i-a anuntat pe fani ca nu se pune problema sa fie inlocuit. „Reghe” a pierdut ultimele doua meciuri oficiale. A fost…

- Laurentiu Reghecampf, un nou rezultat slab cu Neftchi Baku. Echipa romanului nu a putut invinge pe Sumqayit, formatie clasata pe ultimul loc in clasament. Neftchi Baku are 26 de puncte, la 7 puncte inspatele liderului Qarabag. Mai mult, echipa lui Laurentiu Reghecampf are si doua meciuri mai mult disputate.…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Igor Surkis a rupt tacerea despre viitorul lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Patronul celor de la Dinamo Kiev spune ca, desi nu il impiedica nicio clauza sa il demita pe roman, nu va face acest lucru. Igor Surkis a dat asigurari ca il sustine in continuare pe Mircea Lucescu. Mai mult, patronul celor…

- Laurențiu Reghecampf a suferit o noua infrangere cu Neftchi Baku. Echipa romanului a cedat cu 2-3 pe teren propriu, cu Sabah, in etapa a 11-a din campionatul Azerbaidjanului. Reghecampf a venit cu primele explicații, in fața jurnaliștilor. Tehnicianul alb-negrilor a pus eșecul pe seama problemelor mari…

- S-a aflat prin ce a trecut Mircea Lucescu dupa ce meciul Dinamo Kiev – Rukh a fost intrerupt. A fost data o alarma aeriana, iar jucatorii, staff-ul celor doua echipe si arbitrii au trebuit sa se adaposteasca de urgenta. Antrenorul roman a dezvaluit ce s-a intamplat la Liov, in partida din etapa a 6-a…

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…