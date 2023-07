Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova , Mihai Rotaru, a batut palma cu Laurențiu Reghecampf pentru postul de antrenor principal, ramas vacant dupa demiterea lui Eugen Neagoe. „Ne-am ințeles de mult. Așteptam sa se faca 12 noaptea și o sa-l anunțam. Primul mandat a inceput pe 26 iulie, deci și…

- Din informațiile Gazetei, patronul Universitații, Mihai Rotaru, a reziliat contractul cu directorul de imagine al clubului, fostul internațional Gica Craioveanu, de comun acord. „Grande” e a treia personalitate care parasește gruparea din Banie in ultimul an, dupa managerul general Marcel Popescu și…

- Unul dintre momentele mai putin dorite tocmai a sosit. Universitatea Craiova a anunțat o noua plecare de la echipa, dar, de aceasta data, anuntul a fost facut cu o urma de regret, pentru un jucator trup si suflet pentru Stiinta: Bogdan Vatajelu. In varsta de 30 de ani, Vatajelu se afla la a doua experiența…

- Orice inceput are și un sfarșit. L-a spus raspicat astazi Sorin Carțu, unul dintre simbolurile fotbalului din Banie. „Sorinaccio“ a decis sa se retraga din fotbal definitiv, dorind sa se dedice mai mult familiei. Decizia nu a fost luata deloc in pripa. Fostul mare atacant al Științei a afirmat ca a…

- Revenit de cateva zile in Banie, Alex Mitrița este „sufocat“ de mesajele fanilor. „Piticul atomic“ a fost protagonistul unui nou clip, realizat de Universitatea Craiova , in care spune raspicat de ce a revenit acasa. VEZI VIDEO! Reamintim ca marți, de la ora 19.30, in Piața Mihai Viteazul, Alex Mitrița…

- Universitatea Craiova se ține de cuvant și respecta ceea ce anunțase ferm in urma cu o jumatate de an, atunci cand Austria a impiedicat Romania sa adere la spațiul Schengen. Intr-un comunicat public facut la vremea respectiva, șefii gruparii din Banie au susținut ca vor demara un boicot fața de tot…

- Veste excelenta pentru Universitatea Craiova! Alexandru Mitrița a batut palma cu patronul Mihai Rotaru și va imbraca, din nou, tricoul alb-albastru al Științei. Fanatik susține ca „Piticul atomic“ ar fi renunțat la o suma importanta de bani pentru a evolua, din nou, in Banie. Clubul nu a confirmat inca…

- Universitatea Craiova a caștigat prima ediție a Ligii de Tineret, victorie cu 3-1 in finala disputata contra celor de la UTA. Oltenii vor reprezenta Romania in ediția urmatoare a UEFA Youth League. Federația Romana de Fotbal a rebranduit competiția destinata fotbaliștilor U19. Prima ediție a Ligii de…