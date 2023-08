Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf, dupa Poli Iasi – Universitatea Craiova 1-4. Antrenorul formatiei din Banie a vorbit despre victoria echipei sale din meciul din etapa cu numarul 5 a Ligii 1. Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1, dupa ce a fost condusa la pauza, gratie golului marcat de Alin Roman. Tot Alin Roman…

- Laurențiu Reghecampf a semnat contractul cu Universitatea Craiova acum trei saptamani, dar pune deja presiune pe patronul clubului. Antrenorul i-a adus aminte lui Mihai Rotaru ca i-a promis ca ii aduce rapid jucatori și i-a transmis ca are nevoie de inca patru transferuri. Oltenii sunt pe locul patru…

- Laurentiu Reghecampf trage un semnal de alarma dupa Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Reghe a anuntat ca vor fi schimbari in lotul Universitatii Craiova si ca acest inceput de sezon nu e bun pentru echipa sa, avand in vedere obiectivul pe care il are, cucerirea titlului. Laurentiu Reghecampf…

- Andrei Ivan a reacționat, dupa Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Fotbalistul din echipa lui Mihai Rotaru a vorbit despre partida in care a reușit sa marcheze un gol, din lovitura de la 11 metri. Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu impotriva celor de la Hermannstadt, cu scorul de…

- Dupa numirea lui Laurențiu Reghecampf ca antrenor, Universitatea Craiova a primit o veste proasta. A ratat transferul bulgarului Filip Krastev. Oltenii au incercat in ultimele zile sa-l transfere pe mijlocașul central Filip Krastev (21 de ani), care in stagiunea trecuta impumutat de Lommel lui Levski…

- Laurențiu Reghecampf este oficial noul antrenor de la Universitatea Craiova! Antrenorul a revenit pe banca echipei lui Mihai Rotaru, dupa ce a mai pregatit-o și in sezonul 2021/2022. „Reghe” a revenit in Romania dupa aventura din Azerbaidjan, de la Neftci Baku. Tehnicianul roman a fost demis de catre…

- Eugen Neagoe a vorbit despre desparțirea de Universitatea Craiova. Fostul antrenor al oltenilor a reacționat, dupa ce a plecat de pe banca tehnica a echipei, in urma rezultatului de egalitate din meciul cu Oțelul Galați. Dupa plecarea lui Eugen Neagoe, Mihai Rotaru, patronul formației, a dezvaluit ca…

- Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Echipa din Banie a caștigat partida cu echipa din Ștefan cel Mare, de pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Ligii 1. Pentru Craiova au marcat Ivan, din penalty (min 54) și Markovic (min 90+6) Ovidiu Burca a debutat…