- Simona Halep a fost invinsa de Jelena Ostapenko și a ratat astfel calificarea in finala turneului de la Dubai. Sportiva noastra va inregistra o noua coborare in ierarhia WTA. La polul opus se afla Gabriela Ruse: se va afla pe cel mai bun loc din cariera.

- Laurențiu Reghecampf a fost invitat la podcastul lui Catalin Maruța, care va avea premiera duminica, 20 februarie. Antrenorul de la Universitatea Craiova a decis sa spuna tot despre desparțirea de Anamaria Prodan, dupa ce o perioada a preferat sa taca. Daca pana acum Laurențiu Reghecampf a evitat sa…

- Invinsa cu 6-0 in setul decisiv de Jelena Ostapenko (semifinale WTA Dubai), Simona Halep a afirmat ca și-a pierdut concentrarea in ultima parte a meciului și a spus ca adversara ei și-a respectat singurul plan tactic (lovituri puternice).

- Simona Halep a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko in trei seturi, cu 2-6, 7-6 (0), 6-0, vineri, in semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 768.680 de dolari. Halep (30 ani, 23 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 36 de minute, in urma unui final…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) si Jelena Ostapenko (Letonia, 24 de ani, 21 WTA) se vor afla, astazi (ora 15.00, Digi Sport 2), fata in fata. In istoricul intalnirilor precedente figureaza un meci incendiar. Care a alimentat si „intepaturile“ dinaintea duelului de astazi.

