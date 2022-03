​Social democratul Laurențiu Marin a depus azi juramantul de credința fața de țara și popor in fața plenului Camerei Deputaților, intrunit in ședința solemna. Laurențiu Marin a preluat mandatul dupa ce, la inceputul acestei luni, Nicușor Halici și-a dat demisia din funcția de deputat, fiind numit prefect al județului Vrancea. „Astazi, am depus juramantul de […] Articolul Laurențiu Marin este oficial deputat PSD de Vrancea; el a depus astazi juramantul in Camera Deputaților apare prima data in Monitorul de Vrancea .