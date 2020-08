Stiri pe aceeasi tema

- Atac dur la adresa liderului PSD, Marcel Ciolacu. Acesta e comparat cu fostul lider al social - democraților, Viorica Dancila.„Moțiunea de cenzura depusa de PSD are un singur scop: sa-i serveasca lui Marcel Ciolacu inainte de Congresul partidului. Un gest profund iresponsabil și egoist, care…

- Moțiunea de cenzura depusa de PSD are un singur scop: sa-i serveasca lui Marcel Ciolacu inainte de Congresul partidului. Un gest profund iresponsabil și egoist, care va scufunda Romania in haos politic, intr-o perioada in care Guvernul Orban se lupta sa izoleze virusul ucigaș. Marcel Ciolacu duce mai…

- Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului prevede ca "in cel mult cinci zile de la data depunerii, motiunea de cenzura se prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere. Dezbaterea motiunii de cenzura are loc in cel mult trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta…

- Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura pregatita de PSD este "un gest de iresponsabilitate". Orban considera ca actualul Guvern gestioneaza cu profesionalism criza sanitara și criza economica, remarcand ca exista un trend de scadere a numarului de infectari cu noul coronavirus.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a avertizat, astazi, Guvernul ca daca nu marește alocațiile copiilor, social-democrații vor depune moțiune de cenzura la 1 august, indiferent daca Romania va fi sau nu in stare de urgența.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, anunta ca nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din aceasta toamna. Acesta spune ca se retrage din partid deoarece in ultimii 5 ani a trait numeroase dezamagiri și revolte, printre care epoca Dragnea. Negoița spune ca deși Dragnea a plecat, au ramas…

- Fostul premier Viorica Dancila este de parere ca includerea Roomaniei in randul tarilor cu venituri ridicate este o decizie care da peste cap "toata propaganda PNL". "Toata propaganda de luni de zile a PNL a fost data peste cap de o singura decizie a Bancii Mondiale: promovarea Romaniei in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Constanța cu liderii PSD, ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile…