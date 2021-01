Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenţiei de la protestul din 10 august, va fi RETRAS „Am avut o discutie cu domnul Bode, pentru ca a aparut si in spatiul public, si colegi din USR PLUS au ridicat intrebari. Am avut o discutie cu domnul Bode si am fost de acord amandoi ca in urma a ceea ce s-a intamplat de 10 august domnul Cazan nu ar mai trebui sa aiba responsabilitati la comanda operativa, pentru ca modul in care s-a actionat atunci ridica probleme chiar si de etica profesionala”, a declarat copreședintele USR PLUS, potrivit alephnews.ro Cod de ploi și vant in 13 județe, viscol și ninsori la munte. Prognoza speciala pentru București El anunta ca Laurentiu Cazan va primi responsabilitati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Cazan, coordonatorul interventiei jandarmilor din Piata Victoriei la mitingul din 10 august 2018, va fi retras de la conducerea IJJ Prahova și i se vor incredința responsabilitați administrative, spune Dacian Cioloș, dupa o discuție cu ministrul de Interne, Lucian Bode, anunța Realitatea PLUS.Laurențiu…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a anunțat luni, dupa o discuție cu ministrul de Interne, Lucian Bode, ca Laurențiu Cazan, coordonatorul interventiei jandarmilor din Piata Victoriei la mitingul din 10 august 2018, va fi retras „foarte probabil” de la conducerea IJJ Prahova, iar acesta va primi…

- Laurențiu Cazan, coordonatorul interventiei jandarmilor din Piata Victoriei la mitingul din 10 august 2018, va fi retras de la conducerea IJJ Prahova și i se vor incredința responsabilitați administrative, spune, pentru MEDIAFAX, Dacian Cioloș, dupa o discuție cu ministrul de Interne, Lucian Bode.…

- Deputatul USRPLUS Nicu Falcoi, membru in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, a reactionat dur fata de numirea lui Laurentiu Cazan, coordonatorul intervenției in forta a jandarmilor la protestul din 10 august 2018, in fruntea Jandarmeriei Prahova, informeaza ziare.com. Deputatul…

- Coordonatorul intervenției jandarmilor, Laurențiu Cazan, la protestul care a avut loc in Piața Victoriei in 10 august 2018, a fost numit in fruntea Inspectoratului Județean al Jandarmeriei Prahova pentru a...

- In intervalul 07.12.2020 ora 14:00 - 07.12.2020 ora 20:00 Vremea va continua sa se raceasca si se va mentine inchisa in București. Trecator se vor semnala precipitații slabe mai ales subforma de burnița sau fulguiala. Vantul va avea intensificari, cu rafale de 40 - 50 km/h, anunța ANM. Temperatura…

- ”Intrarea in vigoare a masurilor aferente depasirii pragului de 3 la mie se face dupa ce CMSU va face constatarea depasirii pragului si implicit va anunta masurile. Acestea sunt prevederile legale. Prevederile legale au stabilit un termen de 24 de ore de transmitere a datelor de la DSP catre prefecturi…