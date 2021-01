Laurențiu Cazan, cel care a condus intervenția violenta a jandarmilor la momentul protestul Diasporei din 2018 și care a provocat revolta in spațiul public dupa ce a fost numit recent in funcția de șef al IJJ Prahova, a decis sa iși retraga acordul privind imputernicirea sa in aceasta funcție, a anunțat Jandarmeria Romana. „In urma discuțiilor aparute in spațiul public care afecteaza imaginea Jandarmeriei Romane, incepand cu data de astazi, 04.01.2021, lt. col. Laurențiu Cazan a decis sa-și retraga acordul privind imputernicirea sa in funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean…