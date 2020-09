Laurentiu Baranga a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru un mandat de patru ani, printr-o hotarare de guvern publicata, vineri, in Monitorul Oficial. In cuprinsul hotararii de guvern se constata si incetarea valabilitatii mandatului de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor al lui Daniel-Marius Stancu. Hotararea de guvern a fost aprobata in sedinta de joi seara a Executivului. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor online: Ady…