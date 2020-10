Decizie importanta in instanța pentru Laurențiu Baranga, fostul șef al Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor. Acesta poate ajunge in arestul preventiv dupa ce procurorii de la Parchetul General au contestat arestul la domiciliu. Baranga este acuzat ca ar fi ajuns in funcții importante cu ajutorul unor documente de studii falsificate, relateaza Realitatea PLUS.

