Laurențiu Baranga, fost șef al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, a recunoscut faptele de care este acuzat in fața procurorilor, acesta fiind motivul pentru care judecatorii de la Sectorul 5 au considerat ca arestul la domiciliu este suficient. El s-a aratat dispus sa acopere prejudiciul creat și a demisionat din funcție inainte de a fi pus sub acuzare. In plus, magistratii precizeaza ca nu exista indicii potrivit carora Baranga ar incerca sa se sustraga urmaririi penale si nici ca ar incerca sa exercite presiuni asupra persoanelor vatamate sau ar incerca sa realizeze o intelegere…