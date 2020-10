Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Baranga și-a prezentat demisia din funcția de președinte al Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor in data de joi, 8 octombrie 2020. Demisia a fost înaintata la Ministerul Finanțelor Publice, au transmis sâmbata oficialii instituției. Reamintim ca anchetatorii…

- Politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorii de la Parchetul General, au descins sambata dimineata la domiciliul sefului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, din Ramnicu Valcea, potrivit unor surse judiciare…

- Premierul Ludovic Orban a numit, printr-o hotarare publicata in Monitorul Oficial, un nou președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor. Premierul l-a numit in aceasta funcție pe directorul adjunct al ORNISS, Laurențiu Baranga, al carui CV public incepe la varsta de 32…

- Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a inceput activitatea in anul 1999, functionand ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Guvernului. In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 817 a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei numarul 746,…

- Laurentiu Baranga a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru un mandat de patru ani, printr-o hotarare de guvern publicata, vineri, in Monitorul Oficial. In cuprinsul hotararii de guvern se constata si…

- Dan-Catalin Vatamanu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Printr-o alta decizie a premierului, Andreea Kohalmi-Szabo a fost revocata din functia de presedinte al Administratiei…