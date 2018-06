Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis miercuri sesizarea lui Tudorel Toader privind existența unui conflict instituțional intre Guvern și Președinție pe tema revocarii șefei DNA. Guvernul a sesizat Curtea Constitutonala dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de…

- Presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania, Laurentiu Baciu, a declarat ca trebuie facute modificari consistente in Codul Fiscal pentru sectorul agricol. Acesta a mai spus in cadrul Conferintei Nationale a Agricultorilor ca de munca nu doar in agricultura, ci in toate sectoarele…

- Lipsa fortei de munca nu doar in agricultura, ci in toate sectoarele de activitate, este o problema nationala, a declarat, miercuri, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, care s-a aratat dezamagit ca in ultimii 28 de ani, in mediul rural din Romania,…

- ​Declarația unica va fi completata greșit de unii contribuabili, pentru ca este complicata, multe persoane nu vor depune deloc, iar Ministerul de Finanțe vrea sa apeleze la primarii, care nu are fiscaliști, susține Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din Romania…

- Divergențele dintre președintele Klaus Iohannis și Guvern cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu au trecut neobservate in presa internaționala. In plus, schimburile indirecte de replici dintre șeful statului și președintele Camerei Deputaților au fost observate…

- "In momentul in care noi constatam si altii din interiorul sistemului devoaleaza chestiuni atat de grave, prin care s-au cerut informatii despre toate firmele din Romania, ca sa se dea nu stiu unde, poate s-au dat afara si daca s-au dat afara e vorba de tradare nationala, e mai grav, deci cineva a vrut…

- Orașul Cluj-Napoca va deveni primul din Romania pe strazile caruia vor circula autobuze electrice, dotate cu Wi-Fi. Primaria a organizat deja licitația pentru 30 de astfel de autobuze electrice și a semnat in iulie anul trecut un acord cu firma poloneza Solaris.

- Romania este scutul Europei la Marea Neagra in ceea ce priveste piata agricola, iar tara noastra ar trebui sa ceara un buget mai mare pentru acest lucru, a declarat joi Laurentiu Baciu, presedinte al Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).