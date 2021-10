Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, dar este necesara vaccinarea anuala a populației impotriva Covid-19. “Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala”, a spus Bourla intr-un interviu acordat emisiunii…

- In aceasta ediție I.A cu Stil, Andreea și Catrina au avut parte de o transformare radicala cu ajutorul Iuliei Albu. Cele doua au trecut prin salonul de infrumusețare, dar și prin schimbari majore. Iata cum arata arata acum cele doua concurente!

- Incepand din 17 septembrie, in fiecare vineri, de la ora 18:00, la Antena Stars, Iulia Albu va putea fi urmarita in calitate de gazda a emisiunii I.A. cu stil. Criticul de moda ii va ajuta pe cei care doresc sa arate fabulos la cele mai importante evenimente din viata lor si ii va consilia pas cu pas,…

- Dan Alexa (41 de ani), antrenorul celor de la CSM Reșița a vorbit intr-un interviu despre viața personala. Fostul mijlocaș a vorbit despre relația pe care o are cu Izabela, fosta soție, de care a divorțat in noiembrie 2016 și cu care are doua fete, de 14 și 10 ani. Dan Alexa vorbește despre divorțul…

- Iulia Albu este indragostita pana peste cap de iubitul sau, astfel ca cei doi petrec timpul liber impreuna de fiecare data cand au ocazia. Paparazzii Spynews au fost vigilenți și i-au surprins exact pe cei doi porumbei la o partida de... alergat. Iata imaginile cu jurata ”Splash! Vedete la apa” și partenerul…

- La 4 august 2020, un incendiu în portul Beirut a provocat cea mai puternica explozie din istorie. Explozia a sute de tone de azotat de amoniu a ucis peste 200 de oameni, a desfigurat capitala libaneza și a traumatizat profund o întreaga națiune, scrie AFP.Cataclismul a fost resimțit…

- In iunie, Iulia Albu a anunțat ca renunța la colaborarea cu Pro TV. De atunci nu a mai aparut in emisiunea lui Catalin Maruța unde avea o rubrica saptamanala. Acum, in direct, vedeta a facut declarații la Observatorul de la Antena 1 despre viața ei și noul contract. „Sunt o persoana destul de normala,…

- Iulia Albu a atras astazi toate privirile, caci și-a facut pentru prima data apariția la Antena 1. Criticul de moda a fost invitat in platoul Observatorului, acolo unde a și facut un anunț important, vorbind atat despre viața profesionala, cat și despre ceea ce face dincolo de lumina reflectoarelor.