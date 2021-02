Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograful "Elvire Popesco" se redeschide vineri cu avanpremiera filmului "La Verite" in regia lui Hirokazu Kore-Eda, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche si Ethan Hawke, anunta Institutul Francez din Bucuresti. Potrivit sursei citate, la eveniment va participa si Laurence Auer, ambasadoarea Frantei…

- Noua soferi au fost prinsi drogati și trei beți la volan de politistii Capitalei. Polițiștii au reținut 26 de permise și au dat, in doua nopți, amenzi de peste 10.000 lei,conform Mediafax. In nopțile de vineri spre sambata și sambata spre duminica polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe…

- Au divorțat in secret și credea ca lumea i-a uitat, insa surprize surprize! Apariție șocanta a fostei soții a lui Costel Cașuneanu! Cum s-a afișat Ana Maria pe strazile Capitalei? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- În pragul alegerilor parlamentare, Vlad Voiculescu și Oana Țoiu au vorbit, la interviurile HotNews.ro, despre cele 40 de angajamente ale USR PLUS pentru urmatorii 4 ani și despre planul partidului pentru urmatorul legislativ. Vlad Voiculescu a lamurit zvonurile legate de studiile sale, a vorbit…

- Inna a lasat din nou impresia ca nu ii sta gandul deloc la pandemie. Artista pare sa fie adepta mișcarii #faramasca, lucru constatat in urma acțiunilor sale, in special cea recenta, cand a fost surprinsa de fotoreporterii CanCan, in București, intr-o ipostaza neconforma cu legile din Romania. Legea,…

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a transmis condoleante familiilor victimelor incendiului de la spitalul judetean de la Piatra Neamt si insanatosire grabnica celor raniti, exprimand si "profunda solidaritate" a Frantei in aceste momente dificile. "Transmit sincerele mele…