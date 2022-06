Laurence Auer: Continuăm să susținem în România limba franceză, cărțile franceze, multilingivismul Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Laurence Auer, a reiterat, vineri, la Bookfest, determinarea tarii sale de a sustine programele de traduceri din literatura francofona, subliniind ca in Romania continua promovarea limbii si a carti franceze, a multilingvismului. Diplomatul francez a participat la dezbaterea „Declaratia de la Tunis: Franta si Romania lucreaza impreuna pentru promovarea cartilor vorbitoare de limba franceza”, organizata de Institutul Francez si Delegatia Valonia Bruxelles in Romania, la Scena Arena din cadrul Bookfest. „Ma bucur foarte mult ca am ajuns la Bookfest, care s-a reluat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

