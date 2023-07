Lauren Spencer Smith a lansat albumul de debut “Mirror”. Proiectul conține 15 cantece personale, profund emoționante, care ofera ascultatorilor o privire autobiografica asupra vieții lui Lauren. Titlul Mirror este intim și deliberat: „Lucrez la acest album de ani de zile. A fost cu mine prin atat de multe in viața mea și inseamna mai mult pentru mine decat pot spune in cuvinte. Spune o poveste de reflecție, vindecare și creștere. Titlul vine de la singurul lucru din viața mea care m-a vazut in fiecare emoție din acea calatorie – oglinda din dormitorul meu și din baie.” Cu peste un miliard de stream-uri…