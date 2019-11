Laureatul premiului Nobel pentru literatura, austriacul Peter Handke, a scurtat un interviu si i-a cerut jurnalistului care-i punea intrebarile sa paraseasca casa sa din apropiere de Paris, in replica la o intrebare despre pasaportul iugoslav care i-a fost emis in 1999, a relatat vineri mass-media austriaca, citata de DPA.



Decizia Academiei Suedeze de a acorda premiul pentru literatura din acest an lui Handke a declansat un val de critici in mai multe tari balcanice, unde scriitorul este cunoscut pentru pozitia sa pro-sarba in timpul razboaielor iugoslave din anii '90.



