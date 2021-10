Laureații Festivalului Național de Umor „Ion Cănăvoiu” O noua ediție a Festivalului Național de Umor „Ion Canavoiu” și-a desemnat caștigatorii, weekendul trecut. Ediția de anul acesta s-a desfașurat online, la fel ca in 2020. Juriul care a evaluat lucrarile a fost format din urmatorii membri: Ion Popescu Bradiceni, Spiridon Popescu, Marian Dobreanu, Gabi Roșianu. Președintele juriului a fost scriitorul Nicolae Dragoș. Caștigatorii ediției din acest an: 1. Premiul I epigrama – Nicolae Bunduri din Brașov 2. Premiul I proza scurta –Constantin Bidulescu din Ploiești 3. Premiul pentru cea mai buna carte de epigrama – Ion Moraru din Independența, Galați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

