- Televiziunea de stat din Myanmar MRTV are probleme tehnice si nu poate transmite, a anuntat luni pe Facebook canalul media, la doar cateva ore dupa ce a fost anuntata arestarea liderei Ligii Nationale pentru Democratie (LND) din Myanmar, Aung San Suu Kyi si a altor personalitati de rang inalt de…

- Lidera de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a fost arestata de fortele armate, a anuntat luni purtatorul de cuvant al partidului condus de aceasta, Liga Nationala pentru Democratie (LND), transmite AFP. "Am auzit ca este retinuta in Naypyidaw (capitala tarii), presupunem…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara, la Digi24, decizia PNL de a nu-l ”confirma” pe actualul premier interimar, Nicolae Ciuca, in funcția de prim-ministru, funcție pentru care a fost nominalizat Florin Cițu. CTP susține ca varianta Ciuca nu era una viabila, deoarece ar fi fost…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca l-a cunoscur personal pe ministrul Apararii Nicolae Ciuca și nu are ce sa-i reproșeze personal. Prim-vicepresedintele iși ridica insa intrebarea ce semnal transmite Romania in Europa prin numirea lui Ciuca ca premier interimar. „Pleaca domnul Orban,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Azi, o noua ședința la Cotroceni. Avand ca tema injectarea obligatorie a intregii populații. Careia președintele Klaus Iohannis ii spune vaccinare. Și despre care afirma ca reprezinta o provocare de securitate naționala. Cum a ajuns la aceasta concluzie? De ce trebuie sa…

- Seful guvernului armean, Nikol Pashinyan, l-a remaniat vineri pe ministrul apararii, o decizie ce intervine dupa infrangerea militara in razboiul din Nagorno-Karabah, la capatul a sase saptamani de lupte, potrivit AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. In locul lui Davit Tonoyan a fost numit un…

- In pofida reducerii prezentei militare a SUA in Irak, Bagdadul doreste mentinerea in continuare a fortelor americane pentru a lupta impotriva gruparii Stat Islamic, a declarat joi seful comandamentului militar american in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, relateaza AFP. Prezenta continua…

- Președintele Klaus Iohannis face mișcari prin intermediul carora preia de facto conducerea Guvernului. Pentru ca Ludovic Orban și miniștrii sunt in campanie electorala și pentru ca in aceasta perioada trebuie anunțate inclusiv masuri nepopulare, Klaus Iohannis iși asuma raspunderea.Citește…